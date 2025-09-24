Dekarska Wiedza w praktyce: Galeco oraz ambasadorzy Akademii Dekarza - dekarze z grupy 3brody - w nowym filmie eksperckim pokazują zalety nowoczesnych paneli zatrzaskowych w wersji modułowej.

Eksperci wyjaśniają różnice technologiczne

W najnowszym filmie 3brody przedstawiają różnice między tradycyjnym rąbkiem rzemieślniczym, a innowacyjnym panelem Galeco GRIN MOD. Film powstał w odpowiedzi na liczne pytania dekarzy dotyczące praktycznego zastosowania modułowych paneli na rąbek w miejsce długich arkuszy. Galeco wraz z dekarzami z ekipy 3brody postanowili pokazać w praktyce, jakie realne korzyści niesie ze sobą nowa technologia.

Trzy kluczowe zalety: szybciej, łatwiej, bezpieczniej

Film koncentruje się na trzech głównych obszarach, w których panel GRIN MOD wprowadza rewolucyjne zmiany w pracy dekarzy:

Szybciej - zatrzaskowy montaż "na click" znacząco skraca czas instalacji w porównaniu do tradycyjnego łączenia rąbków. Dekarz nie musi używać dodatkowych narzędzi do mocowań, co przyspiesza proces montażu.

Łatwiej - modułowa konstrukcja paneli pozwala na elastyczne dostosowanie do różnych kształtów i rozmiarów dachów. To rozwiązanie szczególnie praktyczne przy skomplikowanej geometrii, gdzie zwykle wymagane są cięcia i obliczenia.

Bezpieczniej - kompaktowe wymiary i niska waga pojedynczych paneli ułatwiają transport na dach oraz minimalizują ryzyko uszkodzeń czy wypadków w trakcie montażu.

Praktyczna wiedza dla rzemieślników

Film ma charakter edukacyjny i praktyczny - prezentuje rzeczywiste korzyści płynące z zastosowania nowoczesnych rozwiązań w pracy dekarza. Dzięki swojemu doświadczeniu i autorytetowi w branży, ekipa 3brody przekazuje wiedzę w sposób przystępny i zrozumiały, trafiając zarówno do doświadczonych rzemieślników, jak i osób rozpoczynających pracę w zawodzie.

Centralną częścią filmu jest demonstracja montażu panelu Galeco GRIN MOD na ekspozytorze. Dekarze krok po kroku pokazują:

Przygotowanie powierzchni

Proces zatrzaskowego montażu "na click"

Prawidłowe łączenie paneli

Najważniejsze zasady bezpiecznej instalacji

Sprawdzone w praktyce - polecane przez mistrzów

Współpraca Galeco z zespołem 3brody to gwarancja, że przekazywane treści są nie tylko poprawne pod względem technicznym, ale przede wszystkim praktycznie sprawdzone. To doświadczeni rzemieślnicy mówiący do rzemieślników – o realnych zaletach i przewagach, jakie niesie montaż nowoczesnych pokryć dachowych.

Dostępność materiału

Film edukacyjny dostępny jest już na YouTube oraz na kanałach social media Galeco: https://www.youtube.com/watch?v=z3Rt4JPOOII

Materiał stanowi część szerszej kampanii edukacyjnej mającej na celu podnoszenie kompetencji branży dekarskiej i popularyzację nowoczesnych rozwiązań technologicznych.