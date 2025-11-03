Intensywne burze to test dla dachu - jak przygotować system rynnowy na jesienno-zimowy sezon

Zmieniający się klimat sprawia, że sezon jesienno-zimowy częściej przynosi ekstremalne zjawiska pogodowe. Gwałtowne ulewy z intensywnymi opadami deszczu, a nawet śniegu czy gradu, mogą w krótkim czasie zaskoczyć nawet najlepiej przygotowane systemy rynnowe. Dlatego właściwe przygotowanie instalacji odprowadzającej wodę to kluczowy element dbania o bezpieczeństwo domu.

Czyszczenie podstawą sprawnej pracy systemu

Pierwszym i najważniejszym krokiem jest dokładne oczyszczenie rynien z liści, gałęzi i wszelkich zanieczyszczeń. Zalegające w rynnach odpady organiczne to główna przyczyna zatorów, które podczas intensywnych opadów mogą doprowadzić do przelewania się wody poza system i przedostawania się jej pod pokrycie dachowe. Szczególną uwagę należy zwrócić na oczyszczenie wpustów i odpływów, sprawdzenie przepustowości rur spustowych oraz usunięcie osadów z osadników i rewizji.

Kontrola newralgicznych punktów

Jesienny przegląd to także idealny moment na szczegółową kontrolę najbardziej narażonych na uszkodzenia miejsc. Obróbki kominów i nadbudówek są szczególnie podatne na przecieki z powodu skomplikowanej geometrii i intensywnego obciążenia wodą. Rynny koszowe, gdzie zbiegają się wody z różnych połaci dachu, wymagają sprawdzenia przepustowości i ewentualnego wzmocnienia systemu. Kontrola szczelności łączników, muf i haków rynnowych pomoże uniknąć późniejszych awarii.

Czas na modernizację

Przed okresem zimowym warto również rozważyć modernizację systemu rynnowego. Systemy kwadratowe, takie jak Galeco STAL2 czy Galeco PVC2, oferują znacznie większą wydajność niż tradycyjne półokrągłe rynny o podobnych wymiarach nominalnych. To szczególnie istotne w kontekście coraz częstszych intensywnych opadów. Modernizacja przynosi dodatkowe korzyści w postaci większej odporności na przeciążenia podczas nawałnic, łatwiejszej konserwacji.

Dodatkowe zabezpieczenia zimowe

Przygotowanie na sezon zimowy można również rozszerzyć o zainstalowanie zabezpieczeń przed skutkami mrozu i śniegu. System kabli grzejnych SELFTEC zapobiega zamarzaniu wody w rynnach i rurach spustowych, eliminując ryzyko uszkodzeń spowodowanych rozszerzaniem się lodu. Bariery przeciwśniegowe chronią przed niespodziewanym osunięciem się pokrywy śnieżnej, która może uszkodzić rynnę lub zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających w pobliżu budynku.

Kiedy potrzebny jest dekarz?

Choć podstawowe prace porządkowe właściciel domu może wykonać samodzielnie, niektóre czynności wymagają interwencji wykwalifikowanego rzemieślnika. Naprawa uszkodzonych elementów systemu, wymiana zużytych uszczelek i połączeń, instalacja dodatkowych zabezpieczeń czy modernizacja całego systemu to zadania dla doświadczonych dekarzy.

Inwestycja w bezpieczeństwo

Właściwe przygotowanie systemu rynnowego na jesienno-zimowy sezon to inwestycja, która zwraca się wielokrotnie. Sprawny system odprowadzania wody chroni nie tylko dach, ale całą konstrukcję budynku przed kosztownymi uszkodzeniami. Dzięki regularnej konserwacji i modernizacji można uniknąć awarii w najmniej spodziewanym momencie i cieszyć się spokojem nawet podczas najintensywniejszych burz. Kilka godzin poświęconych jesiennym przygotowaniom może zaoszczędzić tygodnie remontów i tysiące złotych kosztów napraw.