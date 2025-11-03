DACHRYNNA - innowacyjny system dachowo-rynnowy, który zmienia oblicze polskiej architektury

Rewolucja w podejściu do projektowania dachów

DACHRYNNA to nie tylko ewolucja tradycyjnych rozwiązań, ale prawdziwa rewolucja w sposobie myślenia o dachach. System łączy pokrycie dachowe z systemem rynnowym ukrytym w jego strukturze i elewacji budynku, umożliwiając stworzenie jednolitej i nowoczesnej bryły. To rozwiązanie, które eliminuje tradycyjne, widoczne elementy odwadniania, odpowiada na rosnące oczekiwania architektów i inwestorów poszukujących estetycznych rozwiązań bez kompromisów funkcjonalnych.

Jak wyjaśnia Magdalena Buryło z Galeco: „DACHRYNNA Okapowa to znakomita alternatywa dla tradycyjnego pokrycia dachowego z widocznym systemem rynnowym za sprawą zachwycającego efektu wizualnego oraz ceny, która jest porównywalna do rozwiązań tradycyjnych”

Dwa światy, jedna technologia

Galeco, wychodząc naprzeciw zróżnicowanym potrzebom rynku, opracowało dwa warianty systemu DACHRYNNA, z których każdy odpowiada na inne wyzwania architektoniczne.

DACHRYNNA Bezokapowa stanowi najbardziej minimalistyczne rozwiązanie, dedykowane domom bez tradycyjnego okapu. Jest to system idealny dla budynków w stylu nowoczesnej stodoły z dachem dwuspadowym, gdzie każdy detal ma znaczenie dla końcowego efektu wizualnego. Ta wersja wymaga ścisłej współpracy z architektem już na etapie projektowania, ale oferuje nieograniczone możliwości kreacyjne. Szczególnie interesującą opcją jest możliwość zastosowania panelu na rąbek również na elewacji budynku, co pozwala na stworzenie całkowicie spójnej bryły.

DACHRYNNA Okapowa to z kolei przełomowe rozwiązanie dla właścicieli domów z tradycyjnym okapem. Co wyróżnia ten system na tle konkurencji? Przede wszystkim jest to jedyne rozwiązanie na rynku, które przy dachu okapowym pozwala na ukrycie rynny i rury spustowej. Ponadto DACHRYNNA Okapowa może być zastosowana w praktycznie każdym projekcie z dachem dwuspadowym okapowym, w tym również w projektach z tzw. katalogu projektów gotowych.

Jedną z najczęściej poruszanych przez inwestorów kwestii jest koszt takiego rozwiązania i jest to bardzo słuszne pytanie, bo z natury nowatorskie rozwiązania i technologie kojarzą się z poniesieniem znacznie wyższej ceny w stosunku do tradycyjnych rozwiązań. Tutaj jednak inwestorzy mogą spotkać się z pewnego rodzaju zaskoczeniem. Przeprowadzone analizy porównawcze cen pokazują, że DACHRYNNA Okapowa (czyli pokrycie dachowe w postaci panelu na rąbek wraz z ukrytą rynna połaciową) cenowo plasuje się na zbliżonym poziomie w porównaniu do dachu o takich samych parametrach pokrytych blachodachówką z tradycyjnym systemem rynnowym montowanym na zewnętrz.

W tym przypadku cena jest podobna, ale efekty wizualne dają zdecydowaną przewagę dla rozwiązania DACHRYNNA.

Bogactwo opcji pokryciowych

System DACHRYNNA oferuje różnorodne opcje pokryć dachowych, pozwalając na dopasowanie rozwiązania do indywidualnych potrzeb i preferencji estetycznych inwestora.

Pierwszą opcją jest panel na rąbek Galeco GRIN, który reprezentuje minimalizm w najczystszej formie. Panele te produkowane są na wymiar, co pozwala na idealne dopasowanie do konkretnej długości dachu. Dostępne w dwóch szerokościach: 292mm i 501mm. Umożliwiają architektom tworzenie urozmaiconych kompozycji dachowych. System oferuje szeroki wybór wykończeń powierzchni: od gładkich paneli, przez mikrofale wąskie i szerokie, po bardziej strukturalne opcje jak trapez podwójny czy wzmocnienie podwójne. Montaż zatrzaskowy „na click" znacząco ułatwia instalację, co doceniają dekarze wykonujący system.

Drugą propozycją jest panel modułowy Galeco GRIN MOD, który łączy zalety klasycznego panelu na rąbek z funkcjonalnością systemów modułowych. Ten wariant charakteryzuje się dostępnością od ręki, co eliminuje konieczność oczekiwania na produkcję pod zamówienie – cecha szczególnie ceniona przez deweloperów i wykonawców pracujących w napiętych terminach. Panele układane są modułowo w formie „szachownicy", tworząc charakterystyczny wzór. Mniejsze rozmiary paneli przynoszą również oszczędności logistyczne, ułatwiając transport i magazynowanie.

Trzecią, najbardziej tradycyjną opcją jest DACHRYNNA V9 z pokryciem ceramicznym. Ta wersja wykorzystuje dachówkę ceramiczną Koramic V9 od wienerberger, charakteryzującą się specyficznym wyżłobieniem w kształcie litery V. Rozwiązanie to pozwala na zachowanie klasycznej estetyki naturalnego wyglądu ceramiki przy jednoczesnym ukryciu systemu rynnowego, zapewniając nowoczesną funkcjonalność w tradycyjnej formie. System sprawdza się zarówno w domach w stylu dworkowym, jak i we współczesnych interpretacjach klasyki.

Odpowiedzi na najważniejsze pytania branży

Wdrożenie tak innowacyjnego rozwiązania na rynek naturalnie rodzi liczne pytania ze strony różnych grup odbiorców. Dekarze najczęściej pytają o wymagania montażowe i konieczność specjalnych kwalifikacji. Galeco odpowiada na te obawy, zapewniając kompleksowe szkolenia i rekomendując wykwalifikowanych rzemieślników przeszkolonych w montażu systemu. Firma opracowała również szczegółowe wytyczne techniczne, które minimalizują ryzyko błędów wykonawczych.

Architekci z kolei interesują się przede wszystkim elastycznością projektową i wsparciem technicznym. W przypadku DACHRYNNY Okapowej system może być zastosowany w praktycznie każdym istniejącym projekcie bez konieczności modyfikacji, podczas gdy DACHRYNNA Bezokapowa wymaga współpracy na etapie projektowania. Ponadto Galeco zapewnia kompleksowe wsparcie w postaci rysunków CAD/BIM, dokumentacji technicznej oraz stałego kontaktu z doradcami technicznymi.

Inwestorów natomiast najbardziej interesują kwestie ekonomiczne i praktyczne. Czy system podnosi wartość nieruchomości? Zdecydowanie tak – unikalny charakter rozwiązania znacząco poprawia estetykę budynku, co przekłada się na jego prestiż i wartość rynkową. Jak długo trwa montaż? Dzięki zintegrowaniu pokrycia i rynny, instalacja jest często szybsza niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań. Czy system wymaga specjalnej konserwacji? DACHRYNNA charakteryzuje się niskimi kosztami eksploatacji, wymagając jedynie okresowego czyszczenia rynien połaciowych i kontroli szczelności.

Gwarancje jakości i wsparcie branżowe

Jednym z kluczowych aspektów systemu DACHRYNNA są długoterminowe gwarancje oferowane przez Galeco. W zależności od wybranego wariantu, inwestorzy mogą liczyć na do 50 lat gwarancji technicznej na pokrycia dachowe, 35 lat na stalowy system rynnowy, czy 10 lat na szczelność systemu BEZOKAPOWY. Te parametry świadczą o pewności producenta co do jakości oferowanych rozwiązań.

Firma zapewnia również kompleksowe wsparcie na każdym etapie – od projektowania po realizację. Inwestorzy mogą skorzystać z portfolio realizacji dostępnych na dedykowanej stronie internetowej www.dachrynna.galeco.pl, a także z możliwości wizyt studyjnych u wybranych klientów, którzy zdecydowali się na ten system.

Przyszłość architektury już dziś

DACHRYNNA to więcej niż tylko innowacyjny produkt – to filozofia nowoczesnej architektury, w której każdy detal ma znaczenie, a funkcjonalność idzie w parze z estetyką. System odpowiada na współczesne trendy dążące do uproszczenia form przy jednoczesnym zastosowaniu najnowszych technologii.