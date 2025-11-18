"Dekarza nikt nie zastąpi" - Galeco i 3brody odsłaniają tajemnice branży.
Galeco, polski producent pokryć dachowych i systemów rynnowych, opublikował drugi odcinek podcastu edukacyjnego przygotowanego wspólnie z ekspertami z grupy 3brody. Materiał poświęcony jest modułowym pokryciom dachowym, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnego panelu zatrzaskowego GRIN MOD.
2025-11-18, 12:07

https://youtu.be/WxAHhGwTmFwDrugi odcinek cyklu edukacyjnego stanowi kompleksowe źródło wiedzy o nowoczesnych rozwiązaniach w pokryciach dachowych. Doświadczeni rzemieślnicy z grupy 3Brody omawiają zalety systemu GRIN MOD, dzieląc się praktycznymi spostrzeżeniami z realizacji rzeczywistych projektów.

Czy na pewno wiemy, jak rozpoznać prawdziwego profesjonalistę?

"Czy blacha hałasuje?", "Czy dach będzie szczelny?", "Plastik czy stal?" – na pozór proste pytania inwestorów potrafią wprawić w zakłopotanie niejednego wykonawcę. W drugim odcinku podcastu eksperci z 3Brody nie tylko odpowiadają na te pytania, ale pokazują, jak rozpoznać dekarza, który naprawdę wie, co robi.

Materiał ujawnia trzy kluczowe pytania weryfikujące kompetencje wykonawcy – jedno z nich dotyczy najczęściej popełnianego błędu montażowego, o którym wie każdy prawdziwy profesjonalista. Które to pytanie? Odpowiedź znajduje się w filmie.

Panel GRIN MOD – czy krótkie panele mają sens?

Eksperci szczegółowo tłumaczą, dlaczego modułowy panel zatrzaskowy GRIN MOD zmienia zasady gry w dekarstwie. System "na click", to prawdziwe ułatwienie, montaż 40% szybszy niż tradycyjny i jedna gwarancja na cały system dachowy.

Coroczne przeglądy – sekret długoletniej gwarancji

Jednym z kluczowych wątków odcinka jest temat, o którym niewiele się mówi publicznie: jak naprawdę działa gwarancja na pokrycia dachowe i dlaczego wpisanie corocznych przeglądów do umowy to złota zasada każdego dekarza.

Eksperci wyjaśniają, czego producenci nie mówią głośno i dlaczego inwestorzy powinni o to pytać już na etapie podpisywania umowy.

Co jeszcze znajdziesz w odcinku?

Rozmowa porusza również temat kompletnego systemu dachowego od jednego producenta – dlaczego Galeco stawia na rozwiązania łączące pokrycia dachowe (GRIN MOD, BROSA) z systemami rynnowymi (STAL2, PVC2, BEZOKAPOWY, DACHRYNNA) i jakie to ma znaczenie dla inwestora.

Materiał dostępny jest już na kanale YouTube firmy Galeco: https://youtu.be/WxAHhGwTmFw

