Galeco zaprasza na Targi Dach Forum 2026 – innowacje, które zmieniają branżę dekarską!
Galeco, wiodący producent systemów rynnowych i dachowych, zaprasza na Targi Dach Forum 2026, które odbędą się w dniach 14 - 15 stycznia w Kielcach. Firma przygotowała specjalne stoisko oraz wiele niespodzianek, które z pewnością wzbudzą zainteresowanie profesjonalistów z branży dekarskiej.
2025-12-30, 13:26

Targi Dach Forum to kluczowe wydarzenie w kalendarzu branży dachowej, które każdego roku przyciąga tysiące specjalistów z całej Polski. Dla Galeco to doskonała okazja do prezentacji najnowszych rozwiązań technologicznych oraz wzmocnienia relacji z dekarzami i partnerami handlowymi.

Specjalnie zaprojektowane stoisko pełne innowacji

Galeco przygotowuje imponującą przestrzeń wystawienniczą, która stanie się jednym z najważniejszych punktów targów. Odwiedzający będą mogli zapoznać się z pełną gamą produktów – od rewolucyjnych systemów rynnowych po innowacyjne pokrycia dachowe.

Marka zapowiada prezentację przełomowych rozwiązań, które wyznaczają nowe standardy w branży. Szczególną uwagę warto zwrócić na produkty, które łączą zaawansowaną technologię z praktycznością montażu – dokładnie to, czego oczekują współcześni dekarze.

Więcej niż targi – doświadczenie i edukacja

Stoisko Galeco to nie tylko ekspozycja produktów. Firma przygotowuje specjalne strefy, które pozwolą odwiedzającym na bezpośrednie doświadczenie jakości i funkcjonalności oferowanych rozwiązań.

Dodatkową atrakcją będą pokazy montażowe prowadzone przez specjalistów z uznanej w branży grupy 3brody. To doskonała okazja, aby zobaczyć produkty Galeco w praktycznym zastosowaniu oraz pozyskać cenne wskazówki od doświadczonych dekarzy.

Odwiedzających czekają także specjalne strefy interaktywne, konkursy oraz możliwość wymiany doświadczeń z ekspertami marki.

Przez cały czas trwania targów specjaliści Galeco będą dostępni, aby odpowiadać na pytania techniczne i doradzać najlepsze rozwiązania dla konkretnych projektów.

Zaproszenie

Już dziś serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoiska Galeco podczas Targów Dach Forum 2026!

Termin: 14-15 stycznia 2026, stoisko numer 6-A03., hala 6
Miejsce: Targi Kielce, ul. Zakładowa 1

Szczegóły dotyczące lokalizacji stoiska oraz programu wydarzeń zostaną podane wkrótce.

To spotkanie, którego nie można przegapić – odkryjcie z nami przyszłość branży dachowej!

