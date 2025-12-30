Właśnie tej problematyce poświęcona była jubileuszowa konferencja zorganizowana z okazji 5-lecia Dach Holding – grupy handlowej zrzeszającej polskie hurtownie materiałów budowlanych. W panelu "Sukcesja – co dalej?" udział wzięli przedstawiciele dwóch czołowych polskich producentów: Bratex oraz Galeco.

Sukcesja to proces, nie jednorazowe wydarzenie

Wiele osób wyobraża sobie sukcesję jako moment, w którym syn czy córka wchodzą do firmy i niemal od razu zasiadają na fotelu zarządzającego. W rzeczywistości w świadomie zarządzanych firmach rodzinnych wygląda to zupełnie inaczej. Sukcesja to złożony, wieloletni proces, który nie ma jednego uniwersalnego scenariusza — może przybierać różne formy, w zależności od specyfiki firmy, relacji rodzinnych oraz predyspozycji sukcesora.

Pierwszym wyzwaniem w tym procesie jest próba zainteresowania dziecka funkcjonowaniem firmy już od najmłodszych lat. Na dalszym etapie kluczową rolę odgrywa szczera i otwarta rozmowa — poznanie predyspozycji dziecka, jego pasji, marzeń i planów zawodowych. To właśnie wtedy zapada decyzja, czy młode pokolenie rzeczywiście chce w przyszłości przejąć zarządzanie firmą rodzinną.

Dopiero na tej podstawie można świadomie budować ścieżkę rozwoju i sukcesji - planować stopniowe zdobywanie doświadczenia, przejmowanie odpowiedzialności i budowanie autorytetu wśród pracowników. Jeśli jednak okaże się, że dzieci nie wiążą swojej przyszłości z firmą, czy nie mają do tego predyspozycji, to naturalną alternatywą staje się poszukiwanie doświadczonego menedżera spoza rodziny, który zapewni ciągłość zarządzania.

Doświadczenie firmy rodzinnej

Firmę Galeco podczas panelu reprezentowali założyciel i prezes Szczepan Buryło oraz dyrektor ds. marketingu Magdalena Buryło. Ich obecność miała szczególne znaczenie – Galeco to rodzinna firma, która od 1996 roku konsekwentnie buduje swoją pozycję na rynku systemów rynnowych i pokryć dachowych. Dziś przedsiębiorstwo, rozwijane przez trzy dekady przez założyciela Szczepana Buryło, stoi przed wyzwaniem transformacji pokoleniowej, w którą zaangażowane są jego dzieci – Magdalena i Mateusz Buryło.

To właśnie z tej perspektywy – firmy, która nie tylko obserwuje proces sukcesji w gospodarce, ale sama aktywnie go przechodzi – właściciele Galeco mogli podzielić się autentycznymi doświadczeniami, realnymi wyzwaniami oraz lekcjami płynącymi z przekazywania odpowiedzialności kolejnemu pokoleniu.

Rozmowa ponad podziałami

Panel prowadzony przez Piotra Rudzkiego, mówcę inspiracyjnego TEDx Warsaw, zgromadził ponad 100 uczestników – właścicieli firm i hurtowni z branży pokryć dachowych, dla których temat przekazania firmy kolejnemu pokoleniu staje się coraz bardziej palący. Dyskusja koncentrowała się wokół kluczowych pytań: od czego zacząć przygotowania do sukcesji, w jakim wieku angażować następne pokolenie w życie firmy i jak rozmawiać z dziećmi o przyszłości przedsiębiorstwa, nie wywierając na nich nadmiernej presji.

Temat sukcesji dotyczy całej gospodarki. Jeśli część przedsiębiorstw nie przetrwa zmiany pokoleniowej, wszyscy uczestnicy rynku odczują skutki tych zmian. Dlatego inicjatywa Dach Holding miała na celu nie tylko wymianę doświadczeń, ale przede wszystkim inspirowanie do działania i budowanie środowiska wzajemnego wsparcia w procesach sukcecji.

Pierwsze spotkanie w branży na ten temat

Wydarzenie w Pabianicach miało przełomowy charakter – po raz pierwszy w polskiej branży pokryć dachowych producenci i dystrybutorzy spotkali się, by otwarcie rozmawiać o sukcesji w firmach rodzinnych. Panel miał formułę energicznej, interaktywnej dyskusji, w którą włączali się także przedstawiciele hurtowni obecni na sali.

Uczestnicy dzielili się doświadczeniami z własnych historii sukcesyjnych, największymi wyzwaniami emocjonalnymi i błędami, których warto unikać. Rozmawiano o tym, jak przygotować nie tylko następcę, ale także pracowników i partnerów biznesowych do zmiany pokoleniowej oraz co robić, gdy dziecko nie chce kontynuować działalności rodzinnej. Poruszono również kwestie formalno-prawne, planów plany rozwojowe dla następców oraz znaczenie wartości przekazywanych kolejnemu pokoleniu.

Sukcesja jako strategia rozwoju

Dla Galeco, jako firmy rodzinnej aktywnie przechodzącej proces sukcesji, udział w panelu był naturalnym krokiem. Firma, która przez lata zdobywa tytuł Złotej Marki Budowlanej Roku i rozwija eksport do kilkunastu krajów europejskich, pokazuje, że planowanie przyszłości przedsiębiorstwa to nie tylko kwestia formalno-prawna, lecz przede wszystkim element długofalowej strategii rozwoju. To także rozmowa o wartościach i wizji, którą założyciel chce przekazać następnemu pokoleniu, aby firma mogła nadal stabilnie się rozwijać.

Zbliżająca się 30 rocznica działalności Galeco w 2026 roku będzie dobrą okazją do podsumowania drogi, jaką firma przeszła od niewielkiego przedsiębiorstwa do jednego z liderów w branży, a także do podkreślenia roli przemyślanej sukcesji w dalszym rozwoju.

Początek szerszej inicjatywy

To dopiero początek cyklu spotkań, które Grupa Dach Holding planuje organizować w obszarze przygotowania do sukcesji. Wydarzenie pokazało, że polscy przedsiębiorcy dojrzeli do trudnych, ale niezbędnych rozmów o przyszłości firm rodzinnych. Uczestnicy podkreślali, że takie spotkania są potrzebne i inspirujące, a wymiana doświadczeń może pomóc wielu firmom uniknąć błędów w procesie przekazywania biznesu kolejnemu pokoleniu.

Temat sukcesji dotyczy dziś tysięcy polskich firm rodzinnych założonych w latach 80 i 90. – niezależnie od branży, wielkości czy formy działalności. To wyzwanie demograficzne i gospodarcze, które wymaga świadomego podejścia, planowania i otwartej rozmowy między pokoleniami.