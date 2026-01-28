Galeco na Targach Dach Forum 2026 – jubileuszowe nowości i sportowe emocje przyciągnęły tłumy

RAL 7040 – jubileuszowy kolor, który otwiera nową dekadę

Wprowadzenie panelu na rąbek Galeco GRIN w kolorze popiel RAL 7040 to znacznie więcej niż rozszerzenie palety kolorystycznej. To symboliczne otwarcie nowego rozdziału w historii firmy, która w 2026 roku obchodzi swoje 30-lecie. Nowy odcień – pierwszy tak jasny, nowoczesny kolor w portfolio systemu GRIN – zamyka 30 lat pełnych innowacji i równocześnie otwiera drogę do kolejnych dekad kształtowania estetyki polskiego krajobrazu.

Popielaty RAL 7040 to odpowiedź na rosnące zainteresowanie subtelnymi, stonowanymi odcieniami szarości w architekturze. Do tej pory pokrycia dachowe kojarzyły się przede wszystkim z ciemnymi barwami – antracytową i czarną. Jasna szarość stanowi przełom, który otwiera drogę do szerszych możliwości projektowych, wpisując się w aktualne trendy: prostą geometrię, minimalizm i nowoczesność.

Nowa barwa ma również praktyczny aspekt – jaśniejszy kolor może wpływać na mniejsze nagrzewanie połaci dachowej, zachowując jednocześnie wysoką estetykę i powtarzalność odcienia zapewnianą przez powłokę GreenCoat Pro BT.

„Wprowadzenie koloru RAL 7040 to symbol konsekwentnej filozofii Galeco: nie tylko odpowiadać na potrzeby rynku, ale przede wszystkim je kreować. Ten kolor to nasz jubileuszowy prezent dla rynku – wizualne potwierdzenie, że wchodzimy w kolejną dekadę z energią i ambicją kształtowania estetyki polskiego krajobrazu" – mówi Magdalena Buryło, Dyrektor Marketingu Galeco.

Moleta w panelu dachowym – innowacja, która wyznacza standardy

Drugą premierą targową było nowe wykończenie paneli dachowych Galeco GRIN w postaci molety. Technologia ta polega na mechanicznym wytłoczeniu na powierzchni blachy drobnego, gęstego wzoru. Taka struktura zwiększa sztywność arkusza i tworzy barierę naprężeń, co skutecznie eliminuje zjawisko falowania powierzchni pod wpływem zmian temperatury, a także łączy najwyższą trwałość z wyjątkową estetyką. Ta nowość technologiczna wyznacza nowe standardy w branży pokryć dachowych, oferując dekarzom, architektom i inwestorom produkty na najwyższym poziomie jakości.

Zarówno nowy kolor GRIN, jak i wykończenie w postaci molety spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem wśród profesjonalistów z branży dekarskiej. Liczne rozmowy biznesowe oraz deklaracje zainteresowania współpracą potwierdzają, że kierunek rozwoju produktowego Galeco jest zgodny z oczekiwaniami rynku.

Galeco GRIN – minimalizm, który zmienia architekturę

System Galeco GRIN to panele na rąbek zatrzaskowy, dostępne zarówno jako samodzielne pokrycie dachowe, jak i w zintegrowanym rozwiązaniu dachowo-rynnowym DACHRYNNA. System oparty jest na panelach ze szwedzkiej stali wysokiej jakości, pokrytych powłoką GreenCoat Pro BT – rozwiązaniem bardziej ekologicznym, wykorzystującym szwedzki olej rzepakowy zamiast składników ropopochodnych.

Charakterystyczną cechą Galeco GRIN jest możliwość pełnej integracji z ukrytym systemem rynnowym, co pozwala uzyskać minimalistyczną, prostą i nowoczesną bryłę budynku. System wyróżnia się łatwym montażem „na click", dostępnością w dwóch szerokościach paneli (292 mm i 501 mm), wieloma wariantami wykończeń powierzchni oraz gwarancją techniczną do 50 lat.

Stoisko Galeco – miejsce rozmów i budowania relacji

Przestrzeń wystawiennicza Galeco stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów targów Dach Forum 2026. Aranżacja pozwoliła na kompleksową prezentację zarówno nowości produktowych, jak i pełnej gamy systemów rynnowych i dachowych firmy.

Prawdziwą wartością targów okazała się atmosfera bezpośredniego kontaktu. Przez cały czas trwania wydarzenia specjaliści Galeco byli dostępni do rozmów, dzieląc się wiedzą techniczną, doradzając najlepsze rozwiązania dla konkretnych projektów i po prostu rozmawiając z odwiedzającymi. Dekarze i profesjonaliści z branży coraz bardziej stawiają na relacyjność – chcą nie tylko zobaczyć produkty, ale przede wszystkim porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, poznać specjalistów stojących za marką.

Ta wymiana doświadczeń między ekspertami Galeco a profesjonalistami z branży stworzyła atmosferę sprzyjającą budowaniu długotrwałych relacji biznesowych. Wiele rozmów prowadzonych przy stoisku przerodziło się w konkretne deklaracje współpracy, potwierdzając, że osobisty kontakt i możliwość swobodnej dyskusji są dziś równie ważne jak sama oferta produktowa.

Armwrestling z mistrzami świata – rozrywka, która przyciągnęła tłumy

Największą atrakcją targów okazały się zawody w armwrestlingu z udziałem mistrzów świata. To właśnie ten element rozrywkowy przyciągnął na stoisko Galeco prawdziwe tłumy odwiedzających. Dekarze, dystrybutorzy i inni profesjonaliści z branży śledzili emocjonujące pojedynki, mieli szansę spróbować swoich sił z mistrzami, a przede wszystkim – dobrze się bawić.

To nietypowe połączenie świata konstrukcji dachowych ze sportem siłowym doskonale wpisało się w filozofię marki Galeco – siła, wytrzymałość i niezawodność zarówno w produkcie, jak i w działaniu.

Armwrestling wzbudził ogromne emocje i stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów tegorocznych targów, generując nie tylko ruch na stoisku, ale przede wszystkim budując pozytywne skojarzenia z marką. Odwiedzający wspominali później nie tylko prezentowane produkty, ale właśnie atmosferę zabawy i możliwość uczestniczenia w czymś wyjątkowym.

Obecność dekarzy z uznanej w branży grupy 3brody również przyciągała uwagę odwiedzających. Możliwość bezpośredniej rozmowy z ekspertami, którzy na co dzień pracują z produktami Galeco, stanowiła istotną wartość dodaną targów.

30 lat kreowania trendów

Od początku swojej działalności w 1996 roku Galeco konsekwentnie realizowało filozofię, która stała się fundamentem sukcesu marki: nie tylko odpowiadać na potrzeby rynku, ale przede wszystkim je kreować. Ta odwaga do myślenia perspektywicznego i wprowadzania rozwiązań, które wyprzedzają oczekiwania, pozwoliła firmie zbudować pozycję lidera. Galeco jako pierwsza firma w Polsce wprowadziła kwadratowe systemy rynnowe, ukryte systemy BEZOKAPOWY, a następnie jedyny na świecie zintegrowany system dachowo-rynnowy DACHRYNNA.

„Jubileusz 30-lecia to dla nas nie moment na nostalgiczne wspomnienia, ale na ambitne spojrzenie w przyszłość. Nowy kolor w systemie GRIN symbolizuje to podejście. Zamykamy 30 lat historii pełnej przełomowych innowacji i równocześnie otwieramy kolejną dekadę, w której będziemy kontynuować misję kreowania trendów i wyznaczania nowych standardów w branży dachowej" – podsumowuje Szczepan Buryło, Prezes Zarządu Galeco.

Panel na rąbek Galeco GRIN w nowym kolorze RAL 7040 będzie dostępny już wkrótce. Galeco dziękuje wszystkim, którzy odwiedzili stoisko podczas Targów Dach Forum 2026 i zapowiada dalsze inwestycje w innowacje produktowe oraz rozwój relacji z partnerami handlowymi i profesjonalistami z branży dekarskiej.