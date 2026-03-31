Wyłapywacz wody za złotówkę - wyjątkowa promocja Galeco dla nabywców systemu rynnowego STAL

Praktyczna korzyść przy przemyślanym zakupie

Wyłapywacz wody to element systemu spustowego montowany bezpośrednio na rurze odpływowej. Jego zadaniem jest przekierowanie wody deszczowej do zbiornika lub beczki ogrodowej, umożliwiając jej ponowne wykorzystanie - do podlewania ogrodu, mycia pojazdów czy nawadniania terenów zielonych. W obliczu rosnącej świadomości ekologicznej i sezonowych ograniczeń dostępności wody, rozwiązanie to zyskuje coraz większe znaczenie zarówno wśród inwestorów indywidualnych, jak i w projektach deweloperskich.

Dołączenie wyłapywacza do oferty promocyjnej to propozycja, która wykracza poza typową korzyść cenową - to zachęta do kompleksowego zaplanowania systemu odprowadzania wody deszczowej już na etapie zakupu orynnowania.

Galeco STAL - niezawodny system rynnowy z wieloletnią gwarancją

System rynnowy Galeco STAL to rozwiązanie cenione przez wykonawców i inwestorów za niezawodność, wysoką wydajność i szeroką dostępność kolorystyczną. Głęboki profil rynny z charakterystycznie wywiniętymi do wewnątrz brzegami skutecznie zapobiega przelewaniu się wody nawet podczas intensywnych opadów. Blacha stalowa zabezpieczona jest czterema warstwami ochronnymi, co przekłada się na gwarancję do 35 lat na odporność na korozję perforacyjną. System oparty jest na połączeniach uszczelkowych i zgodny z normą EN 612. W ofercie dostępnych jest siedem kolorów w wykończeniu standardowym oraz warianty półmatowe i metaliczne - łącznie ponad dziesięć opcji kolorystycznych dopasowanych do różnorodnych realizacji.

Wyłapywacz wody jest standardowym elementem systemu Galeco STAL, dostępnym w rozmiarach dopasowanych do rur spustowych o średnicy 90 oraz 100 mm. Uzupełnieniem oferty jest również łapacz wody deszczowej z przyłączem do węża ogrodowego, umożliwiający bezpośrednie podłączenie do instalacji nawadniającej.

Zbieranie wody deszczowej – rozwiązanie dostępne także w systemie PVC

Możliwość zbierania wody deszczowej nie jest zarezerwowana wyłącznie dla systemów stalowych. Galeco PVC - tradycyjny, półokrągły system rynnowy wykonany z wysokiej jakości PVC w technologii koekstruzji - również wyposażony jest w łapacz wody deszczowej. Element ten, dostępny w rozmiarze 100/50 mm, umożliwia przekierowanie wody opadowej do zbiornika bez ingerencji w ciągłość instalacji spustowej. System Galeco PVC objęty jest gwarancją 15 lat na wytrzymałość mechaniczną elementów oraz pięcioletnią gwarancją na kolor.

Warunki promocji

Z promocji mogą skorzystać klienci dokonujący zakupu systemu rynnowego Galeco STAL za minimum 2000 zł brutto w hurtowniach dachowych oferujących systemy Galeco na terenie całego kraju. Przy spełnieniu tego warunku przysługuje odbiór wyłapywacza wody w cenie 1 zł brutto.

Szczegółowe informacje na temat dostępności i warunków akcji są dostępne bezpośrednio u dystrybutorów Galeco.