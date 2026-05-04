SCANDI LINE – modelowa inwestycja z systemem DACHRYNNA Okapowa

Minimalizm skandynawski w polskim krajobrazie

SCANDI LINE to odpowiedź na rosnący popyt na architekturę, która łączy estetykę z funkcjonalnością. Siedem domów jednorodzinnych zaprojektowanych w stylu skandynawskim powstaje w sąsiedztwie parku krajobrazowego - w miejscu, gdzie minimalistyczna forma budynków naturalnie wpisuje się w otoczenie. Osiedle zostało zaprojektowane jako inwestycja butikowa: kameralne otoczenie, staranna dbałość o detale i spójny charakter architektoniczny odróżniają ją od typowych realizacji deweloperskich.

DACHRYNNA Okapowa - innowacja, która zmienia oblicze polskich dachów

Kluczowym elementem wyróżniającym SCANDI LINE jest kompleksowe zastosowanie systemu DACHRYNNA Okapowa od Galeco. System łączy modułowy panel dachowy z ukrytą rynną połaciową w jednej, zintegrowanej konstrukcji, eliminując tradycyjne widoczne elementy odwodnienia dachu. Efektem jest spójna, czysta linia dachu - charakterystyczna dla minimalistycznej estetyki skandynawskiej.

Wersja okapowa systemu DACHRYNNA, opracowana przez technologów i inżynierów Galeco, pozwala wznieść klasyczny dach z okapem na wyższy poziom estetyczny bez ingerencji w układ konstrukcyjny budynku. Łatwość montażu oraz pełne wsparcie techniczne producenta sprawiają, że system jest dostępny nie tylko dla inwestycji premium realizowanych na indywidualne zamówienie, ale również dla projektów gotowych i inwestycji deweloperskich.

Galeco - partner na każdym etapie inwestycji

Zintegrowany system dachowo-rynnowy DACHRYNNA choć stosunkowo prosty w implementacji i w montażu, wciąż jest nowością na rynku, dlatego też wszędzie tam, gdzie realizowane są inwestycje z jego wykorzystaniem Galeco oferuje kompleksowe wsparcie od konsultacji projektowych, poprzez doradztwo. Ponadto firma zapewnia szkolenia dla ekip dekarskich, techniczny nadzór nad montażem oraz stałą opiekę doradczą. Dla deweloperów i projektantów oznacza to nie tylko dostęp do estetycznego i funkcjonalnego rozwiązania, ale przede wszystkim pewność profesjonalnego wdrożenia. Natomiast dla klienta indywidualnego, który buduje swój wymarzony dom jest to bezpieczeństwo poprawnego i solidnego wykonania dachu, a także gwarancja estetyki na najwyższym poziomie.

I tego przykładem jest osiedle SCANDI LINE, którego realizacja pokazuje wsparcie producenta na każdym etapie od projektu, poprzez doradztwo i szkolenia, aż po etap montażu. Jest to również modelowy przykład tego, jak nowoczesny system dachowy może stać się integralną częścią koncepcji architektonicznej, a nie jedynie jej technicznym dodatkiem.

Harmonogram i dostępność

Budowa osiedla SCANDI LINE rozpoczęła się w III kwartale 2025 roku, a zakończenie inwestycji oraz przygotowanie domów do sprzedaży planowane są na I kwartał 2027 roku. Zarówno architektów jak i i inwestorów rozważających zastosowanie tego typu rozwiązania dachowego w swoich projektach serdecznie zapraszamy na teren budowy oraz na konsultacje – to najlepsza okazja, aby na własne oczy zobaczyć, jak w praktyce prezentuje się dom z systemem DACHRYNNA.