Galeco GRIN MOD - panel modułowy, który zmienia rachunek inwestycji

Modułowość jako odpowiedź na potrzeby rynku

GRIN MOD to panel dachowy na rąbek w wersji modułowej - jedno z najbardziej nowoczesnych rozwiązań w segmencie lekkich pokryć dachowych. Łączy estetykę klasycznego rąbka stojącego z praktyczną funkcjonalnością systemów modułowych, które od kilku lat zyskują coraz silniejszą pozycję na polskim rynku.

Idea systemu polega na tym, że panele są krótsze niż w tradycyjnym rozwiązaniu - dostępne w długościach 1 i 2 m - i układane na dachu naprzemiennie, co tworzy charakterystyczny efekt szachownicy. Efekt ten nie jest tylko kwestią estetyczną. Modułowe ułożenie paneli to konsekwencja przemyślanego rozwiązania technicznego, które przekłada się na realne korzyści dla inwestora.

Dostępność od ręki - argument, który coraz częściej przesądza o wyborze

Jedną z największych przewag GRIN MOD nad tradycyjnymi panelami na rąbek jest dostępność produktu od ręki. Standardowy panel na rąbek produkowany jest pod wymiar konkretnego dachu - co oznacza czas oczekiwania na realizację zamówienia. GRIN MOD eliminuje tę barierę całkowicie. Panele są dostępne w magazynie i można je zamówić bez konieczności wcześniejszego przygotowania szczegółowej dokumentacji technicznej konkretnej połaci.

Dla inwestora przekłada się to bezpośrednio na skrócenie harmonogramu budowy. W sytuacji, gdy każdy tydzień opóźnienia generuje dodatkowe koszty - związane choćby z dłuższym wynajmem rusztowań, wydłużonym nadzorem budowlanym czy przesuniętym terminem odbioru - możliwość szybkiego zamówienia i dostarczenia materiału staje się argumentem finansowym, nie tylko logistycznym.

Co istotne, dostępność od ręki ma również znaczenie po zakończeniu budowy. W razie konieczności wymiany uszkodzonego panelu - na przykład po silnym gradobiciu - inwestor nie musi czekać na produkcję na zamówienie. Identyczny panel dostępny jest od ręki, co sprawia, że naprawa dachu nie wymaga angażowania producenta w projekt jednostkowy.

Szczelność i bezpieczeństwo konstrukcji

GRIN MOD zaprojektowano z myślą o pełnej szczelności połączenia. Zakładkowy montaż listków w połączeniu poprzecznym oraz specjalnie zaprojektowane wykroje dolnej części panelu sprawiają, że panele szczelnie przylegają do siebie, zapobiegając przeciekaniu. Minimalny kąt nachylenia dachu wynosi 18°, co odpowiada wymaganiom zdecydowanej większości projektów domów jednorodzinnych.

Montaż systemu odbywa się metodą zatrzaskową - "na click" - bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi do mocowań. Dla inwestora oznacza to nie tylko szybszy montaż i niższe koszty robocizny, ale również mniejsze ryzyko błędów wykonawczych. System nie wymaga specjalistycznego sprzętu do instalacji, co poszerza grono wykonawców mogących go zamontować.

Powłoka z 50-letnią gwarancją

GRIN MOD dostępny jest w dwóch rodzajach powłok. Powłoka GreenCoat Pural BT Mat firmy SSAB objęta jest 50-letnią gwarancją techniczną - jedną z najdłuższych oferowanych na rynku lekkich pokryć dachowych. To powłoka opracowana przez szwedzkiego producenta stali, bazująca na biotechnologii: zamiast składników ropopochodnych zastosowano w niej szwedzki olej rzepakowy, co przekłada się na wyjątkową odporność na korozję i promieniowanie UV. Drugi wariant to powłoka Rough Matt Polyester z gwarancją 40 lat.

Dostępne kolory to grafit (RAL 7016), czarny (RAL 9005) oraz brąz (RAL 8017) - paleta odpowiadająca aktualnym trendom w architekturze, szczególnie w segmencie nowoczesnych domów jednorodzinnych z dachami o prostej geometrii.

Logistyka, która obniża koszt całkowity

Niska waga paneli modułowych - znacznie niższa niż tradycyjnych pokryć ciężkich - ma wpływ nie tylko na wnoszenie materiału na dach i bezpieczeństwo pracy dekarzy, ale również na koszty transportu i magazynowania. Mniejsze rozmiary i niższa masa jednostkowa oznaczają tańsze dostawy i prostszą logistykę placu budowy.

Modułowość systemu ułatwia też optymalne zamawianie ilości materiału. Inwestor może precyzyjniej dopasować zamówienie do rzeczywistej powierzchni dachu, ograniczając straty wynikające z cięcia paneli produkowanych pod wymiar.

Estetyka rąbka w przystępnej formie

Dach wykończony GRIN MOD zachowuje charakterystyczną estetykę panelu na rąbek stojący - minimalistyczną, harmonijną, pozbawioną widocznych elementów złącznych. Naprzemienne układanie paneli nadaje połaci subtelny rytm, który dobrze wpisuje się zarówno w architekturę nowoczesną, jak i w bardziej klasyczne formy. Dostępne jest wyłącznie wykończenie gładkie, co podkreśla czystość i spójność formy.

Galeco GRIN MOD to system, który pozwala uzyskać efekt estetyczny kojarzony dotąd z rozwiązaniami wykonywanymi na miarę - przy jednoczesnym skróceniu czasu realizacji i uproszczeniu logistyki całej inwestycji. Dla inwestora to pokrycie, które nie wymusza kompromisu między wyglądem a praktycznością.